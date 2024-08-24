После атаки БПЛА под Воронежем эвакуировали 200 человек

Губернатор Гусев: после атаки дронов ВСУ эвакуировали 200 человек под Воронежем

После прилета вражеских беспилотников в Воронежской области из одного села и садового товарищества вывезли 200 человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Развернут пункт временного размещения, но почти все жители разместились у родственников. Для проживающих в соседнем селе проведен инструктаж по мерам безопасности», — сказал он.

Глава региона уточнил, в результате атаки пострадали две женщины, одна из которых находится в тяжелом состоянии.

Разрушений в городе нет, но повреждена линия электропередач в одном из сел Острогожского района, поэтому не исключены перебои со светом. Энергетики смогут устранить неполадки, когда им разрешат приступить к работе оперативные службы.

Пока продолжается детонация взрывчатых устройств. В общей сложности ночью дежурные силы ПВО сбили пять украинских дронов в Воронежской области.