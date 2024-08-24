Украинский дрон прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе

Украинский беспилотник с полным боезарядом прибило пирсу яхт-клуба «Юг» на улице Летчиков в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — отметил губернатор.
Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали. Сейчас специалисты решают: взрывать беспилотник на месте или транспортировать для уничтожения.
Ранее за одну ночь над акваторией Черного моря нейтрализовали пять украинских беспилотников. Также дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.
До этого ВСУ обстреливали Севастополь ракетами ATACMS. Фугасная часть пробила крышу одного из домов и только чудом не взорвалась.
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