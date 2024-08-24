Украинский дрон прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе

Развожаев: БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу в Севастополе

Украинский беспилотник с полным боезарядом прибило пирсу яхт-клуба «Юг» на улице Летчиков в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале .

«Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — отметил губернатор.

Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали. Сейчас специалисты решают: взрывать беспилотник на месте или транспортировать для уничтожения.