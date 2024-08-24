Украинский дрон прибило к пирсу яхт-клуба «Юг» в Севастополе

Развожаев: БПЛА с полным боезарядом прибило к пирсу в Севастополе

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева

Украинский беспилотник с полным боезарядом прибило пирсу яхт-клуба «Юг» на улице Летчиков в Севастополе. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь», — отметил губернатор.

Территорию клуба оцепили, людей эвакуировали. Сейчас специалисты решают: взрывать беспилотник на месте или транспортировать для уничтожения.

Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
Фото: Telegram-канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева
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Ранее за одну ночь над акваторией Черного моря нейтрализовали пять украинских беспилотников. Также дежурные огневые средства уничтожили два безэкипажных катера, которые следовали в сторону Крыма.

До этого ВСУ обстреливали Севастополь ракетами ATACMS. Фугасная часть пробила крышу одного из домов и только чудом не взорвалась.

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