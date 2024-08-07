Погибшая накануне жительница Суджанского района ждала ребенка. Ее убили в упор
Readovka: ВСУ расстреляли в упор беременную в Суджанском районе
Жительница Суджанского района, убитая украинскими боевиками накануне, была беременна. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.
По его данным, украинские боевики расстреляли ее прямо в упор, когда она с мужем и сыном пыталась выехать из опасного места. Мальчику и его отцу удалось выжить.
Погибшей было 24 года. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил соболезнования ее родным и близким.
А позже в тот же день украинские боевики нанесли удар по машине скорой помощи в районе Суджи. Погибли ее водитель и фельдшер.
Ситуация в Курской области находится на личном контроле президента Владимира Путина. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать вопросы, связанные с помощью жителям пострадавшего региона.