Погибшая накануне жительница Суджанского района ждала ребенка. Ее убили в упор

Readovka: ВСУ расстреляли в упор беременную в Суджанском районе

врио губернатора Курской области Алексей Смирнов
Фото: врио губернатора Курской области Алексей Смирнов

Жительница Суджанского района, убитая украинскими боевиками накануне, была беременна. Об этом сообщил Telegram-канал Readovka.

По его данным, украинские боевики расстреляли ее прямо в упор, когда она с мужем и сыном пыталась выехать из опасного места. Мальчику и его отцу удалось выжить.

Погибшей было 24 года. Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов выразил соболезнования ее родным и близким.

А позже в тот же день украинские боевики нанесли удар по машине скорой помощи в районе Суджи. Погибли ее водитель и фельдшер.

Ситуация в Курской области находится на личном контроле президента Владимира Путина. Он поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову координировать вопросы, связанные с помощью жителям пострадавшего региона.

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