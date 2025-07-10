Небо Киева окутало густым смогом после ночных взрывов

После серии мощных ночных взрывов небо над Киевом затянуло густым смогом. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

В результате взрывов в украинской столице вспыхнуло не менее четырех пожаров. Один из них — на левом берегу Днепра, три других — на правом.

«Страна.ua» опубликовала видео с пожарами и сильным задымлением в Киеве. Воздушную тревогу объявляли в Киеве и в некоторых областях Украины несколько раз за ночь.

Ранее Россия нанесла одну из самых масштабных атак по объектам ВСУ за все время спецоперации. Армия использовала БПЛА и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Владимир Зеленский назвал ее показательной.

Российские войска атаковали три украинских аэродрома: в Киевской области, Полтаве и Житомире. Также удары были нанесены в районе аэропорта в Харькове.