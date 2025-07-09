Подпольщик Лебедев: ВС России нанесли удары по трем аэродромам на Украине

Российские военные нанесли удары по трем украинским аэродромам: в Киевской области, Полтаве и Житомире. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«В Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром», — заявил он.

По его словам, также удары были нанесены в районе аэропорта в Харькове.

Удары российские войска наносят по оборонным объектам, центрам военного управления и связи Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что военные не бьют по жилым домам и соцобъектам.

Ранее российские ВКС нанесли мощный удар по военным объектам ВСУ в Староконстантинове в Хмельницкой области. Как сообщали СМИ, были запущены «Кинжалы» и беспилотники.