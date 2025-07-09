Зеленский назвал показательной ночную атаку российских дронов

Ночная атака российских вооруженных сил на Украину стала показательной. Такое заявление сделал президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Это показательная атака. Очередное доказательство, что нужны санкции», — прокомментировал масштабный удар Зеленский.

По его словам, повреждения зафиксировали в десяти областях Украины. Основной удар пришелся на Луцк. Также повреждения были зафиксированы в Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях.

В ночь на 9 июля Россия провела одну из самых мощных атак за время спецоперации. Были задействованы беспилотники и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам ВСУ в глубине Украины.

Российские войска атакуют только военные объекты, центры управления и связи Украины. Военные не наносят удары по жилым домам и социальным объектам.

Как сообщил подпольщик Сергей Лебедев, российские военные нанесли удары по трем украинским аэродромам — в Киевской области, Полтаве и Житомире.