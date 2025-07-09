ВС России нанесли массированный удар по объектам ВСУ дронами и «Кинжалами»

Вооруженные силы России прошедшей ночью нанесли массированный удар по объектам ВСУ в глубине Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» .

В ночь на 9 июля Россия нанесла одну из самых масштабных атак за все время спецоперации. Армия использовала БПЛА и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«Основные удары пришлись по Луцку и Житомиру — в Луцке прямое попадание по предприятию и гаражному кооперативу, начался масштабный пожар. Мэр города назвал атаку „самой массированной за всю войну“», — написали авторы поста.

В Киевской области после прилетов загорелись склады, местные паблики опубликовали кадры пожара. Взрывы и прилеты также зафиксировали в Днепропетровской, Тернопольской, Полтавской, Хмельницкой и Львовской областях.

Координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по аэродромам в Гостомеле, Полтаве и Житомире.