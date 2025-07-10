В Киеве и нескольких областях Украины второй раз за ночь объявили тревогу

Воздушную тревогу объявили в Киеве и в некоторых областях Украины во второй раз за ночь. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Тревога в Черниговской области страны звучит со вчерашнего вечера, в 5:38 ее объявили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Киевской областях. В столице Украины тревогу объявили с 6:07.

Также на онлайн-картах видно, что тревожные сигналы раздались в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

В ночь на 9 июля воздушную тревогу объявили по всей Украине. Беспилотники пролетели над Киевской, Черниговской и в других областях. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации призвала местных жителей спуститься в укрытия. По данным украинских СМИ, в столице прогремел взрыв.