«Не подходите к окнам». Сирену ракетной опасности запустили по всей Белгородской области | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 12:50 «Не подходите к окнам». Сирену ракетной опасности запустили по всей Белгородской области Гладков: в Белгородской области сработала сирена ракетной опасности РИА «Новости»

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Предупреждающая о ракетной опасности сирена сработала в Белгородской области 15 мая около 12:25. Губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая)», — написал он.

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Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие.

Ранее российские военные сбили в Белгородской области ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды от «Ольхи». Власти Белгородской области сообщили о повреждениях в селе Головино и поселке Дубовое. Пострадали два мирных жителя.

Позже боевики с помощью дронов ударили по селам Грузское и Березовка. Повреждения получили машины, магазин и гараж. Затем украинский беспилотник сбросил взрывчатку на легковушку в Новой Таволжанке.