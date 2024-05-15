Военные сбили в Белгородской области ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды «Ольха» | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 07:37 Военные сбили в Белгородской области ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды «Ольха» Минобороны: силы ПВО сбили в Белгородской области HARM, Hammer и «Ольха» Carsten Rehder/dpa / Global Look Press

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В Белгородской области сработала система ПВО. Военные нейтрализовали французские управляемые авиабомбы Hammer, американские противорадиолокационные ракеты HARM, снаряды реактивной системы залпового огня «Ольха» и несколько беспилотников, сообщило Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки <…> по объектам на территории Российской Федерации», — заявила пресс-служба.

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Дежурными средствами ПВО в Белгородской области ликвидировали по две Hammer, HARM и «Ольха», а также девять беспилотников. В Крыму сбили 10 оперативно-тактических ракет ATACMS. В Курской области нейтрализовали пять дронов, а в Брянской перехватили еще три БПЛА.

Власти Белгородской области сообщили о повреждениях в селе Головино и поселке Дубовое. Пострадали два мирных жителя.