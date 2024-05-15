Украинский дрон сбросил взрывчатку на легковушку под Белгородом | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 12:03 Украинский дрон сбросил взрывчатку на легковушку под Белгородом Гладков: ВСУ беспилотником атаковали село Новая Таволжанка РИА «Новости»

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Под очередным ударом со стороны Вооруженных сил Украины 15 мая оказалось село Новая Таволжанка. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью БПЛА», — написал Гладков.

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На легковой автомобиль с дона сбросили взрывное устройство, машина получила повреждения. Как уточнил губернатор, никто из жителей не пострадал.

В этот же день ВСУ с помощью беспилотников атаковали несколько сел в Борисовском районе Белгородской области. В результате удара повреждения получили машины, гараж и магазин.

Еще одна атака пришлась на поселок Дубовое. Пострадали двое жителей: женщина получила ранение плеча, а мужчина ожоги.