ВСУ атаковали дронами несколько сел в Белгородской области | 360°

Спецоперация 15 мая 2024, 11:41 ВСУ атаковали дронами несколько сел в Белгородской области Гладков: ВСУ повредили машины и магазин при атаке на два села под Белгородом Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ 15 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, боевики запустили дроны по селам Грузское и Березовка.

«Сразу несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших», — написал глава Белгородской области.

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В Грузском украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на территорию частого жилого дома. Ударом повредило машину, выбило окна в гараже. В Березовке дрон-камикадзе врезался в магазин.

«Выбиты окна и посечен фасад магазина, а также повреждено транспортное средство», — добавил он.

Ранее российские военные сбили в Белгородской области ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды «Ольха». Власти Белгородской области сообщили о повреждениях в селе Головино и поселке Дубовое. Пострадали два мирных жителя.