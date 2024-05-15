ВСУ атаковали дронами несколько сел в Белгородской области | 360°

15 мая 2024, 11:41
ВСУ атаковали дронами несколько сел в Белгородской области
Гладков: ВСУ повредили машины и магазин при атаке на два села под Белгородом
Сразу несколько населенных пунктов в Белгородской области попали под удар ВСУ 15 мая. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, боевики запустили дроны по селам Грузское и Березовка.
«Сразу несколько населенных пунктов Борисовского района подверглись атаке ВСУ с помощь дронов. В обоих случаях обошлось без пострадавших», — написал глава Белгородской области.
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В Грузском украинские военные сбросили с беспилотника взрывчатку на территорию частого жилого дома. Ударом повредило машину, выбило окна в гараже. В Березовке дрон-камикадзе врезался в магазин.
«Выбиты окна и посечен фасад магазина, а также повреждено транспортное средство», — добавил он.
Ранее российские военные сбили в Белгородской области ракеты HARM, авиабомбы Hammer и снаряды «Ольха». Власти Белгородской области сообщили о повреждениях в селе Головино и поселке Дубовое. Пострадали два мирных жителя.
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