Двух жителей поселка Дубовое увезли в больницу после атаки ВСУ | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 06:18 Двух жителей поселка Дубовое увезли в больницу после атаки ВСУ Гладков: в результате обстрела Белгорода загорелся жилой дом, пострадали двое Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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В Белгородской области во время атаки Вооруженных сил Украины утром 15 мая пострадали два мирных жителя. Женщину и мужчину из поселка Дубовое увезли в больницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом — два человека пострадали», — заявил он.

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Женщина получила ранение плеча, а мужчина ожоги. Гладков сообщил, что их увезли в областную клиническую больницу. Ликвидацией возгорания в доме занялись приехавшие на место пожарные расчеты.

Несколько воздушных целей сбили на подлете к Белгороду, уточнил губернатор. В Дубовом кроме загоревшегося дома пострадали еще семь участков, два автомобиля и линия электропередачи. В селе Головино получила повреждение кровля одного дома.