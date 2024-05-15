Система ПВО сработала в Белгородской области | 360°

Происшествия 15 мая 2024, 06:10 Система ПВО сработала в Белгородской области Гладков: силы ПВО в Белгородской области сбили несколько воздушных целей РИА «Новости»

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Утром 15 мая на подлете к Белгороду уничтожили несколько воздушных целей. Повреждения зафиксировали в поселке Дубовое и селе Головино, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбито несколько воздушных целей на подлете к городу», — заявил он.

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В поселке Дубовое загорелся частный дом. Гладков сообщил, что пожарные расчеты уже выехали к месту возгорания. Повреждения обнаружили на семи участках. При уничтожении целей пострадали окна, крыши и заборы частных домов, а также две машины и линия электропередачи. В селе Головино, по словам губернатора, повреждены кровля и потолок одного частного дома.

Госпитализировали двух жителей поселка Дубовое. Гладков сообщил, что женщина получила ранение плеча, а мужчина ожоги.