«Найдут и вырежут родню». Почему жители Селидова боятся говорить о зверствах ВСУ

Украинские националисты запугивали жителей освобожденных населенных пунктов. Люди боятся рассказывать о зверствах и военных преступлениях бойцов ВСУ, которые расстреливали мирное население, мародерствовали и обещали «найти и вырезать их родню» на Украине. Об этом ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала главред «Новое. Медиа» Лариса Ржондовская.

Журналист съездила в Селидово через неделю после его освобождения от боевиков ВСУ, где вместе с командой «Архангел спецназа» сняла документальный фильм о преступлениях украинских военных.

Она пояснила, что в Селидове морально тяжело находиться, так как у многих жителей, которым повезло остаться в живых, семьи сейчас на украинской стороне.

ВСУ насильно эвакуировали людей. Теперь их родственники боятся на камеру и даже без нее говорить о том, что там происходило. Они понимают, что если их лица покажут, то их близким грозит физическая расправа. Ведь на Украине их семьи не только запугивают, но вычисляют и убивают.

«Нужно понимать, что, когда воины ВСУ отступали, то есть многих угоняли на украинскую сторону буквально насильно, объясняя это тем, что вы что здесь, ждуны? Вы что, русских ждете? Значит, вы предатели. Если вы предатели, значит, вас можно уничтожать», — объяснила она.

Собеседница 360.ru добавила, что в Селидове целые семьи были захоронены во дворах.

Ржондовская добавила, что это «безумная работа» — найти людей, которые готовы рассказать о зверствах ВСУ. Таких буквально единицы. Есть, конечно, уголовные дела, но это закрытые материалы, недоступные для публикации.

«Мы сейчас начали снимать второй фильм похожий. Мы делаем ровно ту же самую документальную историю по Курахову, который тоже вот ток-ток освободили. Просто невозможно из людей вытащить эти истории под камеру, чтобы их показать. Люди боятся», — резюмировала она.