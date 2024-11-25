Украинские боевики перед отступлением из Селидова в ДНР устроили в городе резню, желая повторить события в Буче в 2022 году. Об этом сообщил РИА «Новости» посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Сейчас есть показания жертв и свидетелей, избежавших убийства в Селидове», — добавил он.

По словам дипломата, резня произошла за два-три дня до полного освобождения города российской армией. ВСУ готовили картинку для западной прессы, но не успели ее передать. Эвакуированные жители города дают показания следственным органам. Счет убитым может идти на десятки, заявил посол.

Один из выживших жителей города рассказал, что сотрудники СБУ похищали людей, угрожая им оружием. Похитили и его самого, вывезя в Красноармейск (Покровск), но ему удалось вернуться домой.

Другой горожанин рассказал, как украинские боевики расстреляли и сожгли его семью.