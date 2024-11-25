ВСУ расстреляли и сожгли семью из пяти человек в Селидове

Житель Селидова Романенко: ВСУ убили и сожгли мою семью у меня на глазах

Украинские боевики расстреляли и сожгли семью из пяти человек в ДНР. О гибели своих родных рассказал РИА «Новости» житель Селидова Владимир Романенко.

По его словам, он вышел на улицу, когда услышал, как украинский военный крикнул всем выйти из дома и стать лицом к стене.

«И он так встал, что я его увидел, с туалета выхожу, и он (боец ВСУ — прим. ред.) начинает стрелять. С моей жены начал, и пошел, он видел меня», — сказал собеседник агентства.

По словам мужчины, когда он пришел, то увидел, что его семья была полностью сожжена. Романенко не помнит, как убегал и стрелял ли украинский боевик в его сторону.

Позже он сложил останки своих родных в пакеты и похоронил во дворе дома. Боевик ВСУ убил его жену, сына, сестру, племянницу и внука.

Ранее силовые структуры сообщили, что украинские боевики расстреляли более 10 мирных жителей в Селидове более пяти недель назад. На некоторых телах остались следы пыток.

Российские войска освободили город 29 октября.