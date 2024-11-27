Во время входа российских военных в город Селидово СБУ активно занималась поиском семей с детьми, чтобы принудительно эвакуировать их на территорию Украины и не позволить выехать в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказал местный житель Дмитрий.

«Когда я с ними (СБУ — прим. ред.) пересекся <…> две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий — знаю ли я людей, которые проживают с детьми», — отметил он.

Как рассказал мужчина, в тот день, когда российские военные уже приближались к окраинам Селидово, он шел из одного района в другой, чтобы навестить друга.

По дороге ему снова встретились сначала одни, а затем и другие сотрудники Службы безопасности Украины. Они проверили документы и задали обычные вопросы, пытаясь выяснить, есть ли у него дети, которые остались в Селидово.

«Люди, которые не хотели выезжать на территорию Украины и детей туда своих отправлять или вывозить, прятали их кто как мог. Ну и соответственно эсбэушники выявляли сепаратистов», — добавил Дмитрий.

Посол Родион Мирошник рассказывал, что перед тем, как покинуть Селидово, украинские военные устроили в городе массовые убийства, стремясь повторить трагедию, произошедшую в Буче в 2022 году.

Один из уцелевших жителей города сообщал, что сотрудники Службы безопасности Украины похищали людей, угрожая им оружием. Его самого вывезли в Красноармейск, но ему удалось вернуться домой.