Переименование улиц Одессы связано со стремлением к независимости. Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале ответил на критику со стороны городских властей и общественности.

Он назвал Одессу украинским городом, который развивали украинцы. По мнению Кипера, у южной жемчужины Украины появилась возможность забыть о прошлом и оторваться от «имперских нарративов».

«В нынешних реалиях в украинском городе не место улицам в честь людей, которые получали из рук [президента России Владимира] Путина медали или сотрудничали с КГБ или воспевали Советский Союз с империей», — сказал он.

Кипер посоветовал всем, кто хотел прогуливаться по улицам с «имперскими» и советскими названиями, уехать в Москву и Уфу. Он заявил, что в Одессе избавятся от таких названий.

Решение Одесской областной военной администрации переименовать улицы в честь Жванецкого, Пушкина, Бабеля, Ильфа и Петрова вызвало волну критики на Украине. Продюсер Александр Роднянский * обвинил чиновников в желании выслужиться перед начальством, а мэр Одессы Геннадий Труханов — в обнулении города.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.