Украинца мобилизовали за полдня без документов и выяснения личности

Пленный Курков сообщил, что его мобилизовали за полдня без установления личности

Жителя Черноморска в Одесской области Дмитрия Куркова увезли в военкомат прямо с улицы и за полдня отправили в армию. Он рассказал РИА «Новости» , что военкомы не позволили даже сходить за документами.

Украинец шел на работу, когда к нему подъехали сотрудники территориального центра комплектования и соцподдержки. Он не взял с собой документы, но военкомов это не интересовало. Мужчины потребовали, чтобы он сел в машину и поехал с ними.

«Мне дали понять, что-либо я сажусь вместе с ними, либо они мне помогут сесть в эту машину. Сразу отвезли не в полицейский участок для выяснения личности, отвезли в военкомат», — рассказал Курков.

В ТЦК его отправили на комиссию, которая длилась около пяти минут, и в распределительный пункт. Так мужчина за полдня стал военнослужащим, а в будущем попал в плен.

В июне врачи скорой помощи в Одессе подрались с сотрудниками военкомата. Они приехали к коллеге, которого пытались мобилизовать и довели до гипертонического криза.