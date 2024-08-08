«Идти до Киева и дальше». Медведев заявил о необходимости изменить характер СВО

После операции украинских боевиков в Курской области спецоперация должна приобрести экстерриториальный характер. Такое мнение выразил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов. Можно и нужно идти на земли пока еще существующей Украины», — сказал он.

По мнению Медведева, после попытки вторжения ВСУ в Курскую область российские войска должны идти до Одессы, Харькова, до Киева и дальше. Теперь никаких препятствий в виде границ не существует, заявил он.

«Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха. И об этом теперь можно и нужно говорить в открытую, без стеснения и дипломатических реверансов», — указал Медведев.

Операция ВСУ в Курской области сняла любые ограничения насчет продвижения российской армии вглубь Украины. За границей должны понимать, что РФ остановит свои войска, когда посчитают это нужным, резюмировал Медведев.

Российский посол в США Анатолий Антонов назвал атаку ВСУ на Курскую области терактом. Он напомнил, что невозможно признать правом на самооборону удары по школам, больницам и другим гражданским объектам.