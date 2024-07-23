Украинские боевики заминировали часть дамб и мостов в Одессе на случай сдачи города. Об этом сообщили ТАСС представители подполья «Дозор».

«В настоящее время поступают сведения о минировании дамб и отдельных мостов, подрыв которых может привести к массовой гибели местного населения», — указал собеседник агентства.

По его словам, минирование важных для жизнеобеспечения объектов при отходе — обычное явление для украинских боевиков.

В рядах ВСУ все чаще замечают женщин. По словам российского офицера с позывным Гамбит, в основном представительницы Украины заступают на дежурства на постах противовоздушной обороны. Также женщины располагаются на контрольно-пропускных пунктах. Представительниц Вооруженных сил Украины оставляют на наблюдательных постах в районе Харькова. Они же следят за воздушной обстановкой.