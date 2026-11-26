Системы противовоздушной обороны нейтрализовали за ночь над Россией 343 беспилотника ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Аппараты самолетного типа уничтожили в Татарстане, Башкирии, Крыму, над акваториями Азовского и Черного морей, в Ростовской, Ульяновской, Самарской и Саратовской областях. Также налеты отразили под Тулой, Воронежем, Брянском, Белгородом, Курском и Орлом.

В ночь на 25 ноября военные ликвидировали над регионами 305 украинских беспилотников. Атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Курская, Нижегородская, Пензенская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Смоленская, Тамбовская, Ульяновская области, а также Кубань.

В Сызрани в результате налета пострадали предприятия. Глава города Андрей Советкин подтвердил данные о повреждениях на объектах. По его словам, в результате ЧП из местных жителей никто не пострадал.