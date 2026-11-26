Ставропольский край атаковали 88 БПЛА
Владимиров: 88 БПЛА атаковали Ставропольский край
Ставропольский край атаковали 88 дронов в ночь на 26 ноября. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров на пресс-конференции.
По его словам, налет продолжался как минимум три часа.
«Мы завершаем оценку ущерба [после атаки ВСУ на Ставропольский край]», — рассказал Владимиров.
Ранее стало известно, что обломки сбитых беспилотников упали в районе энергетических и производственных объектов Невинномыска. Здание школы и филиала университета получили повреждения. Учащихся перевели на дистанционный режим.
Над Ростовской областью минувшей ночью силы противовоздушной обороны ликвидировали 20 БПЛА.
Читайте также