Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морскому судну, которое перевозило грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В числе поражённых объектов министерство назвало Криворожскую теплоэлектростанцию в Днепропетровской области. Она обеспечивает работу предприятий украинской военной промышленности.

Также военные атаковали электроподстанцию напряжением 110 киловольт в городе Сарны Ровенской области. В ведомстве заявили, что объект снабжал электроэнергией предприятия оборонного комплекса Украины.

Кроме того, российские силы поразили сухогруз, который находился в море в районе Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.

Ранее президент России Владимир Путин назвал главное условие для победы на Украине.