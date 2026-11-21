ВС России поразили Криворожскую ТЭС в Днепропетровской области
МО: ВС России поразили Криворожскую электроподстанцию в Днепропетровской области
Российские военные нанесли удары беспилотниками по объектам энергетики и морскому судну, которое перевозило грузы для ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В числе поражённых объектов министерство назвало Криворожскую теплоэлектростанцию в Днепропетровской области. Она обеспечивает работу предприятий украинской военной промышленности.
Также военные атаковали электроподстанцию напряжением 110 киловольт в городе Сарны Ровенской области. В ведомстве заявили, что объект снабжал электроэнергией предприятия оборонного комплекса Украины.
Кроме того, российские силы поразили сухогруз, который находился в море в районе Одессы. По информации Минобороны, судно доставляло грузы двойного назначения для обеспечения украинских войск.
Ранее президент России Владимир Путин назвал главное условие для победы на Украине.