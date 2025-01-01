Над Днепропетровской областью пролетел дрон с гирляндой

Украина подверглась атаке с воздуха. Над Днепропетровской областью пролетел необычный беспилотник, который светился, как новогодняя гирлянда, сообщила «Страна.ua» .

Очевидцы засняли дрон, предположительно «Герань-2». Они заметили его в ночном небе благодаря яркой иллюминации на крыльях.

Серия взрывов прогремела в Печерском районе Киева. Пострадало здание Национального банка Украины, один дрон упал рядом с офисом президента Владимира Зеленского. В Одесской области удары пришлись на пункт временного размещения украинских подразделений и привезенные с Запада беспилотники.

Российские военные применили в зоне СВО новые оптоволоконные дроны, неуязвимые для средств радиоэлектронной борьбы и передающие видео в хорошем качестве, сообщил Life.ru. Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что эти БПЛА стали большой проблемой.