На Украине рассказали о самом опасном для ВСУ российском дроне

Российские оптоволоконные FPV-дроны становятся огромной проблемой для ВСУ. Об этом в беседе с «РБК-Украина» заявил руководитель Главного управления разведки республики Кирилл Буданов.

«Россияне массово пошли на использование дронов с кабелем. Это огромная сейчас для нас проблема», — сказал он.

По словам главы ГУР, системы радиоэлектронной борьбы не могут остановить российские дроны, что стало «трендом этого года». Видео с камеры такого дрона значительно превосходит по качеству другие доступные ролики применения FPV.

Буданов отметил, что сейчас руководство ВСУ пытается найти решения для противодействия большому количеству беспилотников данного типа. Также он заявил, что Украина могла пережить тяжелый 2024 год, выразив надежду, что 2025 пройдет лучше.

Ранее сообщалось, что российский бойцы ликвидировали тяжелые украинские БПЛА-бомбардировщики типа «Баба-яга» с помощью FPV-дронов с дубинками. Это произошло в районе Курахова.