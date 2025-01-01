Появились кадры удара «Гераней» по правительственному кварталу Киева

Прилет российской «Герани» по центру Киева утром 1 января попал на видео

Утренний удар беспилотника «Герань-2» по правительственному кварталу в Печерском районе Киева попал на видео благодаря местной жительнице. Кадры опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Вот вам и доброе утро. О боже. Не знаю, что меня сегодня сюда потянуло. Это только что летел „Шахед“», — сказала автор видео.

На кадрах видно, что над домами и деревьями возник темный столб дыма после взрыва.

Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая рассказала, что российские «Герани» без особых проблем обошли украинскую систему противовоздушной обороны и ударили рядом с офисом президента на улице Банковой, сообщило издание News.ru.

Парламентарий отметила, что в результате атаки повреждения получило здание Национального банка. Безуглая обвинила в успешной атаке российских дронов командование ВСУ.

Ранее на Украине сообщили, что утром 1 января в Киеве прогремели две серии взрывов на фоне воздушной тревоги.