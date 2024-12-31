Российский дрон разнес грузовик ВСУ, но не тронул женщину с мусорным пакетом

Российский оператор новейшего FPV-дрона «Князь Вандал Новгородский» уничтожил вражеский дрон лишь после того, как мирная жительница Красноармейска (украинское название — Покровск) отошла на безопасное расстояние. Об этом сообщил Telegram-канал «Судоплатов».
Беспилотник подлетел к оставленному недалеко от многоквартирных домов военному грузовику в Красноармейске. На повороте оператор дрона заметил женщину с двумя пакетами, которая шла к стоявшему рядом мусорному баку. БПЛА завис в воздухе до тех пор, пока она не ушла, и лишь тогда атаковал машину.
Оператор управлял дроном «Князь Вандал Новгородский», известным также как «КВН», который поступил на вооружение в августе 2024 года и прошел тестирование в Курской области. Беспилотник работает от оптоволоконного кабеля длиной 20 метров, имеет стабильную связь и не подвержен воздействию средств радиоэлектронной борьбы.
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