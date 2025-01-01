Подпольщик Лебедев сообщил о прилетах по пункту дислокации в Одесской области

Российские военные атаковали в Одесской области пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины, поставленные с Запада беспилотники и иностранных наемников. Координатор подпольного движения Сергей Лебедев сообщил об этом РИА «Новости» .

Он заявил о нескольких прилетах ночью 1 января. Лебедев уточнил, что в селе Шабо пострадало административное четырехэтажное здание и железнодорожная станция недалеко от нее.

«В администрации накрыли пункт временной дислокации бандеровцев, на вокзале — склад со свежими западными БПЛА и иностранцами, которые были дроноводами», — сказал подпольщик.

Мощные взрывы прогремели в Киеве. Местные жители рассказали о прилетевших в правительственный квартал дронах. Пострадало здание Национального банка Украины в Печерском районе. Ura.ru сообщил также о грохоте в городе Шостка и поселке Крыжополь.