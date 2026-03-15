На подлете к Москве сбили 44-й беспилотник

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший к Москве. Общее количество уничтоженных 15 марта дронов достигло 44. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в MAX .

«Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — сказал он.

Атака велась с ночи, когда военные обезвредили два дрона. Днем полеты БПЛА возобновились, о первых четырех уничтоженных аппаратах Собянин сообщил в 10:14. Итого с полуночи силы ПВО сбили 44 беспилотника.

Ночью с 14 на 15 марта дежурные расчеты уничтожили 170 беспилотников самолетного типа над российскими регионами. В Волгограде БПЛА повредил многоэтажный дом, в пригороде Тихорецка падение обломков привело к пожару на нефтебазе. Один дрон атаковал Саранск.