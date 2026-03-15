Беспилотник попал в волгоградскую многоэтажку

Украинские беспилотники атаковали Волгоград. Пострадал многоквартирный дом в Советском районе, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в телеграм-канале .

Ночью в регионе сработала система ПВО. Бочаров сообщил, что в Советском районе БПЛА попал в многоквартирный дом по улице Владимира Петровского.

«Пострадавших нет», — сказал губернатор.

В некоторых квартирах выбиты окна. Он поручил оценить полный масштаб повреждений и подготовить для жильцов пункты временного размещения.

Белгородская область подверглась ракетной атаке. Пострадали объекты инфраструктуры, повреждения привели к отключениям света, тепла и воды. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.