Силы ПВО перехватили 170 дронов за ночь
В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 170 беспилотников самолетного типа над регионами России, из них 20 летели на Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили над Московским регионом, акваторией Черного моря, Адыгеей, Краснодарским краем, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Смоленской областями.
Также дроны уничтожили в воздушном пространстве Курской, Калужской, Белгородской, Брянской и Тверской областей.
Ранее после атаки беспилотника повреждения получил многоквартирный дом в Волгограде, в некоторых квартирах пострадало остекление. Глава региона Андрей Бочаров поручил экстренных службам оборудовать пункты временного размещения для жильцов.
Также из-за падения обломков беспилотника нефтебаза загорелась в пригороде Тихорецка.