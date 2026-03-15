Силы ПВО перехватили 170 дронов за ночь

Минобороны: средства ПВО сбили 170 БПЛА, среди них 20 летели на Москву

Фото: РИА «Новости»

В течение прошлой ночи средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 170 беспилотников самолетного типа над регионами России, из них 20 летели на Москву. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что беспилотники сбили над Московским регионом, акваторией Черного моря, Адыгеей, Краснодарским краем, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Тульской, Смоленской областями.

Также дроны уничтожили в воздушном пространстве Курской, Калужской, Белгородской, Брянской и Тверской областей.

Ранее после атаки беспилотника повреждения получил многоквартирный дом в Волгограде, в некоторых квартирах пострадало остекление. Глава региона Андрей Бочаров поручил экстренных службам оборудовать пункты временного размещения для жильцов.

Также из-за падения обломков беспилотника нефтебаза загорелась в пригороде Тихорецка.

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте