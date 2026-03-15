Силы ПВО отразили атаку более 20 летевших на Москву дронов

Собянин сообщил об уничтожении 22 БПЛА, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны ликвидировали 22 беспилотника, летевших в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

В 10:19 градоначальник заявил о сбитии четырех дронов. В 10:34 Собянин добавил, что средства ПВО сбили еще 14 беспилотников, спустя 10 минут опубликовал данные об уничтожении восьми БПЛА.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он.

Временные ограничения для обеспечения безопасности полетов ввели в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковский. Шереметьево принимает и отправляет рейсы по согласованию из-за действия сигнала «Ковер».

В Минобороны рапортовали, что за прошедшую ночь средства противовоздушной обороны уничтожили 170 дронов, среди них 20 летели в направлении российской столицы.