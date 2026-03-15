Нефтебаза загорелась на Кубани после атаки БПЛА

В пригороде Тихорецка загорелась нефтебаза из-за падения обломков беспилотника. Об этом в телеграм-канале сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

«По предварительной информации, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы», — уточнили в штабе.

В Тихорецком районе из-за падения обломков украинских дронов получили повреждения две высоковольтные линии. Специалисты после завершения осмотра территории начнут аварийно-восстановительные работы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник на подлете к столице. Это оказался 66-й по счету дрон, причем менее чем за сутки, летевший в направлении города.

До этого Минобороны заявляло об уничтожении 280 дронов ВСУ в течение 10 часов. Вражеские беспилотники сбили 14 марта над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тверской и Смоленской областями, а также над Краснодарским краем и Подмосковьем.