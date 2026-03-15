Количество уничтоженных на подлете к Москве беспилотников увеличилось до 66

Силы ПВО уничтожили еще один беспилотник на подлете к Москве. Менее чем за сутки, он стал уже 66-м. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале .

На место сразу прибыли специалисты экстренных служб. Они начали работу по устранению последствий падения обломков.

«Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву», — написал мэр.

Начиная с полудня 14 марта столицу попытались атаковать уже 66 дронов. Первую атаку зафиксировали в 12:27, тогда силы ПВО уничтожили два дрона вблизи столицы.

Атака, которую Москва пережила сегодня, стала одной из самых крупных за последнее время. На фоне массированного налета Минобороны России сообщило, что за 10 часов силы ПВО сбили 280 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами страны.