Российские военнослужащие настигли противника в приграничье. Они атаковали колонну бронетехники. Машины получили сильные повреждения, многие украинские военнослужащие погибли на месте. Бойцы нашли при них боеприпасы, автоматы и документы.

Украинские военные проникли в Курскую области 6 августа. За время операции ВСУ потеряли более 16 тысяч человек и под натиском российских войск утратили контроль над 12 захваченными населенными пунктами. У поселка Медвежье несколько рот попали в окружение и погибли, на другом участке боевики пустились в бегство при виде российских дронов и десантников.