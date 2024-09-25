Арктический батальон бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России уничтожил колонну Вооруженных сил Украины в Курской области.
RT показал разрушенную бронетехнику и изъятое у боевиков оружие.
Российские военнослужащие настигли противника в приграничье. Они атаковали колонну бронетехники. Машины получили сильные повреждения, многие украинские военнослужащие погибли на месте. Бойцы нашли при них боеприпасы, автоматы и документы.
Украинские военные проникли в Курскую области 6 августа. За время операции ВСУ потеряли
более 16 тысяч человек и под натиском российских войск утратили контроль над 12 захваченными населенными пунктами. У поселка Медвежье несколько рот попали в окружение и погибли, на другом участке боевики пустились в бегство при виде российских дронов и десантников.
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