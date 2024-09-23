Потери ВСУ в Курской области превысили 16 тысяч боевиков

Минобороны: ВСУ лишились в Курской области уже 16 400 человек

За время боевых действий на Курском направлении Украина лишилась до 16 400 военнослужащих. Только за последние сутки потери противника превысили 340 человек, сообщили в Минобороны.

«Всего за время боевых действий <…> противник потерял до 16 400 военнослужащих, 127 танков и 60 боевых машин пехоты», — уточнили в ведомстве.

ВС России уничтожили 95 украинских БТР, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, 29 пусковых установок РСЗО, в том числе восемь HIMARS и шесть MLRS американского производства. ВСУ также лишились восьми пусковых установок ЗРК и столько же РЛС контрбатарейной борьбы, пяти транспортно-заряжающих машин, 32 станций РЭБ, двух РЛС ПВО и 17 единиц различной инженерной техники.

За минувшие 24 часа украинская армия потеряла свыше 340 военнослужащих и шесть единиц бронетехники, в том числе танк, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, а также восемь артиллерийских орудий, станцию РЭБ, РЛС контрбатарейной борьбы и пять автомобилей. Одного боевика ВСУ российские бойцы взяли в плен.

Владимир Зеленский отмечал, что оглушительного успеха нападение на российский регион Украине не принесло, однако показало союзникам страны, на что способны ВСУ.