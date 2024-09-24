«Без оглядки». Бойцы ВСУ обратились в бегство после удара российского БПЛА

Минобороны опубликовало видео бегства бойцов ВСУ с позиций в Курской области

Российские десантники захватили опорник ВСУ на одном из участков в приграничном районе Курской области, украинские военные сбежали со своих позиций. Видео опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«Противник бежит без оглядки. Российские десантники овладели опорным пунктом ВСУ на одном из участков в приграничном районе Курской области», — уточнило оборонное ведомство.

Парашютно-десантные подразделения с воздуха сопровождали операторы БПЛА. На кадрах видно, как украинские боевики убегали по полю и пытались скрыться в лесу, спрятаться среди деревьев.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ утратили контроль и отступили с серьезными потерями из 12 ранее захваченных населенных пунктов в курском приграничье.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон до этого заявил об истощении украинской армии в конфликте с Россией, отметив, что на многих участках фронта бойцы ВСУ перестают сопротивляться и даже бегут.