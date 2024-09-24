Названо число оставленных ВСУ населенных пунктов Курской области

Алаудинов заявил о бегстве ВСУ из 12 населенных пунктов в Курской области

Украинские боевики потеряли контроль и отступили из 12 ранее захваченных населенных пунктов Курской области. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что противник в ходе боев понес серьезные потери и теперь совершает попытки закрепиться на ранее взятых участках.

«Из того, что он взял, он уже потерял, получается, 12 населенных пунктов. Потихоньку делаем свою работу: двигаемся вперед, ежедневно уничтожая и выжигая противника», — заявил Алаудинов.

Пресс-служба Минобороны в последней сводке заявила, что российские войска нанесли удары по скоплениям живой силы и техники украинских боевиков Горшеченском, Суджанском, Большесолдатском, Железногорском, Кореневском и Глушковском районах Курской области, а также по скоплениям резервов ВСУ в Сумской области Украины.

За сутки противник потерял более 360 человек личного состава, а также семь различных видов вооружения, 13 бронированных машин и три станции радиоэлектронной борьбы.