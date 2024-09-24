«РВ»: бойцы ВДВ уничтожили технику и десант ВСУ у поселка Медвежье под Курском

Украинские десантники попали в «мясорубку» у поселка Медвежье в Курской области, пытаясь прорваться к станции Глушково. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Несколько рот ВСУ пытались прорваться у населенных пунктов Медвежье и Новый Путь.

«Прорыв у населенного пункта Медвежье более недели назад в сторону станции Глушково завершился для ВСУ кровавым провалом: бойцы 56-го полка ВДВ и других подразделений уничтожили несколько рот и множество техники оккупантов», — уточнил канал.

Также в посте опубликовали фотографии с частью уничтоженной украинской техники и телами бойцов ВСУ.

До этого Минобороны РФ показало видео с освобождением населенного пункта Снагость в Кореневском районе Курской области. В операции российских десантников задействовали бронегруппу и операторов дронов.

Ранее российские военные, охранявшие буровую вышку в акватории Черного моря, уничтожили до 80 украинских боевиков и потопили восемь катеров во время попытки ее захвата.