Российские военные нанесли групповой удар по критически важным объектам газо-энергетической инфраструктуры Украины и впредь ответят на любые провокации. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают в постоянном режиме отслеживать обстановку и любые провокации киевского режима не останутся без ответа», — заявили представители министерства.

Вооруженные силы России атаковали высокоточным оружием ключевые объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины, в том числе подземного хранилища газа в городе Стрый на территории Львовской области. Минобороны сообщило, что групповой удар стал ответом на попытку сорвать работу «Турецкого потока» ударом по компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, а также на применение дальнобойных ракет ATACMS и крылатых Storm Shadow.

Беспилотники безуспешно атаковали компрессорную станцию в селе Гай-Кодзор 11 января. Никто не пострадал. МИД России заявил о заинтересованности США в выводе из строя «Турецкого потока».