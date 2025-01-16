Россия нанесла ответный удар по газовой инфраструктуре Украины

ВС России ударили по объектам газовой инфраструктуры Украины в ответ на атаку ВСУ на компрессорную станцию в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Одной из успешно пораженных целей стала наземная инфраструктура крупнейшего подземного хранилища газа в городе Стрый Львовской области», — уточнили в ведомстве.

В Минобороны добавили, что российские военные использовали для группового удара высокоточное оружие. Под обстрелом оказались только критически важные объекты газо-энергетической инфраструктуры Украины.

Украинские боевики в субботу, 11 января, попытались с помощью беспилотников атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» недалеко от Анапы. Все дроны ликвидировали.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытку Вооруженных сил Украины атаковать станцию «Русская» энергетическим терроризмом.