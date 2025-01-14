Власти США вынашивали планы по уничтожению газопровода «Турецкий поток», поэтому одобрили террористические атаки против энергетической инфраструктуры. Об этом в ходе пресс-конференции, посвященной работе российского дипломатического корпуса, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Прямая трансляция доступна на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Министр пояснил, что американцы не терпят конкуренции ни в одной области. Энергетика не стала исключением, поэтому они разрешают проведение терактов для подрыва энергетической инфраструктуры Европейского союза.

«Они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы сейчас вслед за „Северными потоками“ еще и „Турецкий поток“ вывести из строя», — заявил Лавров.

В минувший понедельник, 13 января, Минобороны России сообщило о девяти сбитых украинских беспилотниках рядом с компрессорной станцией «Русская» газопровода «Северный поток» в Краснодарском крае. Целью удара в ведомстве назвали срыв поставок энергоносителя в страны Евросоюза.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Украина встала на путь энергетического терроризма, который выгоден США. Он пояснил, что таким способом американцы намерены стать главным поставщиком сжиженного природного газа в страны Европы.