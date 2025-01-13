Атака ВСУ на компрессорную станцию трубопровода «Турецкий поток» в Краснодарском крае на фоне решения Киева о прекращении транзита российского газа представляла собой попытку масштабной террористической диверсии. Об этом глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил в своем Telegram-канале .

«В европейских странах-получателях, в частности в Венгрии, уже заявили о посягательстве на их суверенитет. Однако „прогрессивное“ европейское сообщество, по сути, занимает оправдательную позицию, лишь беззубо выражая обеспокоенность», — написал парламентарий.

Слуцкий подчеркнул, что атака украинских боевиков на инфраструктуру трубопровода частично является следствием безнаказанности «в отношении заказчиков и исполнителей международного теракта по взрыву „Северного потока“» в 2022 году.

По мнению депутата, киевский режим агонизирует. Президент Украины Владимир Зеленский сейчас пытается сохранить «свою преступную власть», поэтому раскачивает энергобезопасность Европы ради США. Если же говорить о странах Евросоюза, то сегодня по Брюсселю бумерангом ударила поддержка русофобии и укронацизма.

Ранее официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен заявила об обеспокоенности из-за действий украинских боевиков, пытающихся ударить по компрессорной станции «Русская» на Кубани.