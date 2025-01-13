ВСУ попытались атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» на Кубани

Украинские боевики в субботу, 11 января, попытались с помощью девяти беспилотников атаковать компрессорную станцию «Турецкого потока» недалеко от Анапы в Краснодарском крае. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что целью атаки было прекращение поставок газа в европейские страны. Все беспилотники удалось сбить.

«Киевский режим 11 января предпринял попытку атаки с применением девяти БПЛА по инфраструктуре компрессорной станции „Русская“ в населенном пункте Гай-Кодзор с целью прекращения поставок газа в европейские страны», — отметили в Минобороны.

Обломки одного из дронов незначительно повредили оборудование и здание газоизмерительной станции. В результате атак никто не пострадал.

«Последствия падения осколков оперативно установили, оборудование восстановили. Компрессорная станция качает газ в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что система «Купол Донбасса» сорвала свыше 200 атак украинских дронов в ДНР за неделю.