Обеспечивающий работу военного предприятия Украины объект энергетики попал под массированный удар российских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что в атаке задействовали оперативно-тактическую авиацию и беспилотники, ракетные войска и артиллерию группировок российских войск.

«Нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему работу предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах», — заявили в пресс-службе.

В Минобороны добавили, что российские войска продолжили наступление на позиции ВСУ на границе Донецкой Народной Республики и Запорожской области, где находится один из важнейших узлов обороны и логистики противника.

За минувшие сутки бойцы группировок российских войск «Запад» и «Восток» освободили села Терны и Нескучное. Последний населенный пункт входил в число агломераций, включенных в узел обороны ВСУ на стыке двух регионов.