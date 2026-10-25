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    Минобороны показало кадры штурма Сергеевки в ДНР

    Фото: РИА «Новости»

    Минобороны России раскрыло подробности операции в Сергеевке. Кадры опубликовали в телеграм-канале ведомства.

    В операции участвовали военные 15-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады и 1437-го штурмового мотострелкового полка.

    «Перерубив пути снабжения боевиков и лишив их возможности применять огневые средства, бойцы приступили к накоплению личного состава для штурма», — подчеркнули в министерстве.

    Штурмовики действовали малыми группами. Им приходилось преодолевать открытую местность, переправляться через реки и пробираться сквозь болота и колючую проволоку. С воздуха их прикрывали разведдроны, которые вовремя предупреждали об опасности.

    Во время штурма Сергеевки применялась тактика тотального подавления огневых средств противника. Использовали беспилотники, артиллерию и авиацию.

    «Враг не выдержал такого натиска: бросал оружие, оставлял блиндажи и спасался бегством», — добавили в Минобороны.

    Об освобождении Сергеевки и Первомайского ведомство сообщило на прошлой неделе.

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