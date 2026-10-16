360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин призвал продолжить массированные удары по ОПК Украины

    Фото: РИА «Новости»

    Необходимо продолжать наносить массированные удары по ВПК Украины и логистическим узлам, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством Генерального штаба и командным составом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Должно быть продолжено нанесение массированных и групповых ударов по объектам военно-промышленного комплекса и логистическим центрам противника», — подчеркнул глава государства.

    Также на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск верховный главнокомандующий напомнил об успехах российских военных. В 2026 году освободили 310 населенных пунктов, территория ЛНР полностью перешла под контроль России.

    Читайте также

    Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

    Герасимов заявил, что ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

    Путин назвал заметное событие в зоне СВО

    Путин сообщил о полном освобождении ЛНР

    Герасимов заявил, что ВС России приступили к массированным ударам по объектам энергетики Украины

    Путин назвал заметное событие в зоне СВО