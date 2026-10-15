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    Обсуждение Украины отложили на второй день саммита Евросоюза

    Каллас заявила, что поддержку Украины обсудят на второй день саммита ЕС

    Фото: РИА «Новости»

    Впервые с начала специальной военной операции лидеры стран Евросоюза не станут в первый день саммита обсуждать Украину. Об этом сообщил ТАСС.

    «Поддержка Украины — ее мы будем обсуждать во второй день саммита», — заявила глава евродипломатии Кая Каллас по приезде на встречу.

    В четверг главными темами станут энергетический кризис в Европе и проблема согласования семилетнего бюджетного плана.

    Ранее главы Италии, ФРГ и Бельгии призвали разработать механизм для блокирования решений руководства Евросоюза. Они считают, что подобный «стоп-кран» поможет повысить снижающуюся экономическую конкурентоспособность ЕС.

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